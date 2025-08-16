Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï3508±ß¤È¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é¤Û¤Ü¡Ö²£¤Ð¤¤¡×¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Çº£·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥­¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê7±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ3508±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤­¤¯²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¡Ö²£¤Ð¤¤¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥³¥áÁ´ÂÎ¤ÎÈÎÇäÎÌ¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö2000±ßÁ°¸å¡×¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Î³ä¹ç¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢²Á³Ê¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê