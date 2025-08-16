¤­¤Î¤¦¸á¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿Åìµþ¤Ë½»¤à26ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸áÁ°¡¢Í§¿Í¤ÈÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤·¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅÐ»³Æ»¤«¤é200¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿»³Ãæ¤Ç°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡£°äÂÎ¤Ï¼ÐÎ¤·Ù»¡½ð¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤¬´é¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åìµþ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Á¾ÅÄ·½Î¼¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë