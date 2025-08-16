「巨人６−５阪神」（１５日、東京ドーム）巨人守護神のライデル・マルティネス投手が１点リードの九回から登板。猛虎打線を３者三振に切り、史上最速での通算２００セーブを達成した。お立ち台では涙を浮かべ、「本当に自分自身、感動している。昨日キューバから着いたばかりの家族の前でできて、本当にうれしい」と、両親とリリエン夫人の前で大記録に到達。「チームが勝てるように、また積み重ねていきたい」と話した。