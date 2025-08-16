◆プロ・アマ交流戦巨人３軍０―１明大（１５日・Ｇ球場）左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱していた巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が約１か月ぶりに実戦復帰した。「１番・遊撃」で先発出場し、明大のプロ注目左腕・毛利と２打席対戦。初回先頭は三ゴロ、３回先頭の第２打席は空振り三振に倒れ、４回の守備から交代した。「いい投手だったので、生きたボールを見させてもらってよかったです」と振り