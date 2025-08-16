ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１４７円台前半での推移となっている。きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ドル円も戻り売り押された。一時１４６円台に下落する場面も見られたものの下値はサポートされている。前日は１４８円台を回復し、節目の１５０円を試す展開になるかとも思われたが、ＦＲＢの利下げ期待が強まる中、上値も重いようだ。 結局、１００日線と２００日線の間での推移に変化が出そうにないよ