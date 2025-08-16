NY株式15日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均44946.12（+34.86+0.08%） S＆P5006449.80（-18.74-0.29%） ナスダック21622.98（-87.69-0.40%） CME日経平均先物43440（大証終比：-30-0.07%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅高の一方、ナスダックは下落している。取引開始前に発表された７月の米小売売上高は予想を若干下回る内容ではあったものの、米個人消費が底堅さが示