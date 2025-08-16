[8.15 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè1Àá ¥¸¥í¡¼¥Ê 1-3 ¥é¡¼¥¸¥ç]¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï15Æü¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¡¢³«ËëÀï¤Ç¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¤¬¥¸¥í¡¼¥Ê¤ò3-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å7»þ¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î³«ËëÀï¤ÏÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾18Ê¬¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÎCB¥À¥Ó¥É¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬Áê¼ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òGK¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¬¥Ã¥µ¥Ë¡¼¥¬¤¬¥­¥Ã¥¯¥ß¥¹¡£FW¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ë¥È¥¹¤Ë½¦¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£µ¨¤Î