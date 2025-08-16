「巨人６−５阪神」（１５日、東京ドーム）快音も勝利に結び付かなければ喜べない。阪神・森下翔太外野手はグラウンドでは感情をむき出しにしたが、試合後の通路では淡々と振る舞った。１点差に迫られた直後の七回だった。１死二塁から石川のスクリューを捉え、打球が右中間を破る間に三塁へスライディング。シーズンの自己最多を更新し、リーグ２位タイの４本目の三塁打で追加点をたたき出すと、力強く手をたたいた。「外野