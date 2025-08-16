「巨人６−５阪神」（１５日、東京ドーム）４点リードを守れず、阪神が痛恨の逆転負けだ。五回まで快勝ペースだったが、継投がはまらず…。藤川球児監督は「明日ですね。明日またいいゲームしてというところでしょうね」と必死に前を向いた。５−３の七回、３番手でマウンドへ送ったハートウィグが誤算だった。「期待というか打線の並びを見て」と藤川監督。変則右腕に“右殺し”を託したが、先頭・甲斐に四球を与えると代打