泡酒がひと際美味しい夏がやってきた。ボトルを開ける瞬間の開放感、グラスに注いだ時の華やかな泡立ち、そしてあの喉越し。蒸し暑い今年の夏、泡酒は大人たちに艶やかに寄り添ってくれる。そこで、モエ・エ・シャンドンのフレンズ オブ ザ ハウスを務める山下智久さんに、“夏泡”の魅力を取材。浴衣とシャンパンが出合えば“和みの泡”に初夏の某日、浴衣を纏い集ったのは、山下智久さんと『神の雫』の原作者である樹林ゆう子・