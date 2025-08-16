「イースタン、巨人１−４西武」（１５日、ジャイアンツタウンスタジアム）左肘の故障から復帰を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）が１５日、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」となる１６日・阪神戦（東京ド）からの１軍合流が決まった。岡本は５月６日の阪神戦の一塁守備で走者と交錯して左肘を負傷。「左肘靱帯（じんたい）損傷」と診断され、長期離脱を余儀なくされていた。この日は実戦復帰８試合目となる２軍の西武戦