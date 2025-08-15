「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」が、ヨットレース「SailGP」のアメリカ代表「U.S. SailGPチーム」とコラボレーションしたカプセルコレクション「Tommy X U.S. SailGP Team」を発売した。トミー ヒルフィガー表参道店および公式オンラインストアで取り扱っている。なお、トミー ヒルフィガーとU.S. SailGPチームは、2024年から公式ライフスタイルアパレルパートナーとして複数年契約を締結しており、選手は同コレクシ