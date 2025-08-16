◇セ・リーグヤクルト2―1広島（2025年8月15日マツダ）真っ赤に染まった敵地が静まり返った。ヤクルト・村上の6号ソロは、それほど強烈な一発だった。1―1の7回の先頭で打席へ。フルカウントからの8球目は外角寄りの低めの148キロ直球。決して甘い球ではなかったが今の「村上様」であれば打ち返してしまう。「球に逆らわずに打てた」。逆方向への納得の決勝弾でチームを勝利へと導いた。昨季までの2年間、マツダスタジ