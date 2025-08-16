「全国高校野球選手権・２回戦、西日本短大付２−１聖隷クリストファー」（１５日、甲子園球場）つぶやくように言った。「すごく大きいです」。すり鉢状のスタンドが取り囲むグラウンドは、一層広く見えた。土の上で力を尽くす仲間たち。聖隷クリストファーの“主将”逢沢開生外野手（３年）は、その姿をじっと見つめた。主戦外野手としてプレーし、何事も率先して動いてきた主将は、今春東海大会で左腕骨折を負った。今大会