「全国高校野球選手権・２回戦、西日本短大付２−１聖隷クリストファー」（１５日、甲子園球場）西日本短大付が４番・佐藤仁外野手（３年）の決勝打で聖隷クリストファーに２−１で勝利した。試合を決めたのは多趣味な文学球児だった。同点に追い付かれた直後の八回無死一塁。西日本短大付の４番・佐藤はそれまで３打席で打ちあぐねていた相手先発の高部が投じた高めのつり球を強振した。「自分のパワーならいける」。持ち前