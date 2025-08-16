TOKYO MXの情報バラエティー番組「5時に夢中！」放送5000回記念の公開生放送が15日、都内で行われ、月曜レギュラーのマツコ・デラックス（52）が腰痛のため欠席した。仕事の移動中に発症し、直近2週間の放送を欠席。公式サイトでは「いまだ安静が必要との判断から、出演を見合わせることとなりました」としていた。生放送では投資家、若林史江氏（47）が「あのデブが、予想の範ちゅうではあるけど、骨が外れているという」と爆笑を