ÇÐÍ¥Îë¼¯±û»Î¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦Ë­½§¤Ç¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê24¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖChaO¡×¡ÊÀÄÌÚ¹¯¹À´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«½éÆü¤òµ­Ç°¤·¤¿ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼«¿È¤¬²Î¾§¤¹¤ë²Î¤¬Î®¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÊì¿Æ¤«¤é¡Ø²Î¤¦¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢²Î¤òÈò¤±¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡£¡Ö¡ÊÅö½é¤Ï¡Ë40ÉÃ¤¯¤é¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ