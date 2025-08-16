７階の共創空間「ベツナナ」（ＣＣＣ提供）カルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ、横浜市西区）は、経済産業省の庁舎内で交流スペースとカフェの受託運営を始めた。経産省のオフィス整備事業の一環で、７月から運営している。ＣＣＣが中央省庁内に進出するのは初めて。交流スペースは官民による「共創空間」の位置付けで、別館１階部分を「ベツイチ」、７階部分を「ベツナナ」と名付けた。ベツイチはソファを配置し、