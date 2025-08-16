【ニューヨーク＝小林泰裕】１５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は一時、４万５２０３・５２ドルまで上昇し、昨年１２月につけた取引時間中の最高値（４万５０７３・６３ドル）を約８か月ぶりに更新した。「投資の神様」と呼ばれる著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社による株式の新規取得が明らかになった保険大手ユナイテッドヘルス・グループが１２％高と急騰した。米連邦準備制度理