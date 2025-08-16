「巨人６−５阪神」（１５日、東京ドーム）阪神は４点リードを守れずに逆転負け。優勝へのマジックは「２６」で足踏みとなった。近本光司外野手（３０）が初回に左前打を放ち、１９６４年の巨人・長嶋茂雄以来となる１年目から７年連続１３０安打を達成。３安打を放って打率・２９５とし、首位打者争いでリードを広げたが、勝利には結びつかなかった。１６日・巨人戦（東京ド）は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」。ミスターを