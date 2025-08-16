「全国高校野球選手権・２回戦、東洋大姫路８−４花巻東」（１５日、甲子園球場）２回戦４試合が行われ、東洋大姫路が８−４で花巻東を破り、夏の甲子園出場４大会連続の１６強入りを決めた。今春の選抜大会で右肘靱帯を損傷した阪下漣投手（３年）が故障後初の対外試合登板を果たし、九回のピンチで火消しに成功。西日本短大付は４番・佐藤仁外野手（３年）の決勝打で聖隷クリストファーに２−１で勝利。明豊は佐賀北を６−１