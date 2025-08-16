俳優の鈴鹿央士（２５）が１５日、都内で、声優を務めたアニメ映画「ＣｈａＯ」の初日舞台あいさつを行った。作中のオススメシーンを聞かれると、鈴鹿は自身の歌唱シーンを挙げた。「歌うことを避けてきた人生でして、母親から『歌うな』と言われて育ってきた」と仰天の信条を明かし、「最初は映画で使われるのが４０秒ぐらいで、そこだけ練習して収録に行って、４０秒とって終わったと思ったら『フルお願いします』と言われて