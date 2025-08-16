劇作家の三谷幸喜氏（６４）が１５日、東京ＰＡＲＣＯ劇場で行われた「三谷文楽『人形ぎらい』」（１６〜２８日）の公開通し稽古に参加した。三谷氏にとって文楽では１３年ぶりの新作で、伝統と技芸に敬意を表しながら、三谷流の新しい視点と演出で創作した古典エンターテインメントとなっている。初心者に魅力を伝える役割も担っており、会見では「文楽って本当に面白い」と連呼してアピールした。ネタバレでもかまわないと