俳優・谷原章介の長男の俳優・谷原七音（ななと＝２１）が１５日、都内で開催された「第３８回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストＢＥＳＴ３０お披露目記者会見」に出席した。七音は第３７回大会でフォトジェニック賞を受賞し、芸能界入りを果たした。３０人のスターの卵（１人欠席）と一緒に会見に出席した七音は「お披露目会から１年がたった。皆さんと同じＢＥＳＴ３０として立っていたけど、今回はゲストとして戻って