「プロレス・堀田祐美子デビュー４０周年記念大会」（１５日、後楽園ホール）“暴走女王”堀田祐美子（５８）が記念日を白星で締めた。ワンデートーナメント決勝で神取忍＆叶ミク組と激突。神取と顔を張り合うと、最後は叶を変形パワーボムで沈黙させ、相棒Ｓａｒｅｅｅのフットスタンプで勝利した。「久しぶりに憎たらしい顔を見た。ライバル神取がいたから４０年続けられた」と感謝。「若い選手もいる」と育成にも意欲を示