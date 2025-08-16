◇セ・リーグ阪神5-6巨人（2025年8月15日東京D）阪神・近本光司外野手（30）が15日、巨人戦の初回先頭で左前打し、長嶋茂雄以来2人目となる新人から7年連続シーズン130安打に到達した。4回に左前2点打、7回にも投安打し、今季13度目の猛打賞。キャリア通算1065安打まで積み上げ、7年目終了時点の通算安打歴代1位を誇る青木宣親の1114安打まで、残り36試合で49本に迫った。「日本一の安打製造機」の座が、現実味を帯びつつ