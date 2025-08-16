¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À5-6µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î15ÆüÅìµþD¡Ëºå¿À¡¦Âç»³¤¬ÀèÀ©¤Î7¹æ2¥é¥ó¤â¶õË¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£4²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢»³ºê¤Î¿¿¤óÃæ¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥Ê¡¼¤Çº¸ÍãÀÊ¤Ø¡£8·î3Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¹¤ÏÁ´°÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£5²ó¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ1»Íµå1»àµå¤È4ÂÇÀÊÁ´¤Æ½ÐÎÝ¡£µð¿ÍÀï¤ÎÁêÀ­¤ÎÎÉ¤µ¤Ï·òºß¤Ç¡¢16Æü¤³¤½¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²÷²»¤ò¶Á¤«