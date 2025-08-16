¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À5-6µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î15ÆüÅìµþD¡Ë¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û¢§µð¿ÍÂÇÀþ¤ÎÇ´¤ê¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢ÌÀÆü¡Ê16Æü¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀÆü¤Þ¤¿¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¢§ÀèÀ©¤·¤¿¡ÊÂÇÀþ¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÀÆü¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤·¤Ã¤«¤êÌÀÆü¤Þ¤¿µ¤»ý¤ÁÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£