中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンＤで会見に臨み、今季限りでの現役引退を表明した。＊＊＊２週間前にプライベートで出かけた名古屋市内で偶然、中田ファミリーに遭遇した。「何で、ここにおんねん！お前と娘（記者の子ども）ほんま似すぎやろ」。豪快に笑うパパの周りで、４人のかわいい子供たちと奥さんも笑顔。ふと、巨人時代のことを思い出した。２３年のシーズン終盤。オプトアウト（選手側が