タレントのＭＥＧＵＭＩが宮古島での旅の様子を公開した。ＭＥＧＵＭＩは１６日までに更新したインスタグラムに「先月、宮古島の旅へ行ってきました」と書き始め、ワンピースを着てくつろぐ様子をおさめたショットや、水着を着て、海の中を泳ぐ姿のショットなど旅を満喫する様子を披露した。続けて「大自然に寄り添いながら生きる人々との出会いや、素晴らしいホテルに心から感動し、普段忙しすぎて、見えなくなっていた物をし