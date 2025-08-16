結成20周年の女性ヒップホップデュオ「hy4＿4yh（ハイパーヨーヨ）」が31日に記念のライブイベントを川崎市のCLUBCITTA’で開催する。ちゃんちゃら（36）は「20年の集大成」と意気込み、ゆかりん（36）は「お祭りと思って最高に踊り狂ってほしい」と呼びかけた。31日はハイパーヨーヨのプロデューサーで2021年に他界した音楽家の江崎マサルさんの命日。2人は江崎さんを「育ての親。家族以上の存在」とし、「追悼イベントをや