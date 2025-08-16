男子走り高跳びは瀬古優斗（27＝FAAS）が日本歴代2位に並ぶ2メートル33をマークして優勝した。9月の世界選手権東京大会の参加標準記録（2メートル33）を突破し、日本代表入りへ大きく前進した。世界選手権代表勢は、男子やり投げの崎山雄太（29＝愛媛競技力本部）が77メートル27で3位。男子200メートルの鵜沢飛羽（22＝JAL）は予選1組で20秒46の1着となり、16日の決勝へ進んだ。眼鏡をかけた無名のハイジャンパーが一躍、夢舞