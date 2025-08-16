◇第107回全国高校野球選手権大会第10日目・2回戦明豊6-1佐賀北（2025年8月15日甲子園）2回戦4試合が行われて、明豊（大分）は佐賀北との九州対決を6―1で制した。5回1死満塁で辻田拓未捕手（3年）の走者一掃の中越え二塁打で先制に成功。6回以降も着実に得点を重ね、3投手による継投で逃げ切った。ほか、西日本短大付（福岡）、東洋大姫路（兵庫）、県岐阜商が3回戦進出を決めた。聖地初安打が3年ぶりの3回戦進出に導く決