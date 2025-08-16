◇第107回全国高校野球選手権大会第10日目・2回戦西日本短大付2-1聖隷クリストファー（2025年8月15日甲子園）西日本短大付の“新魔曲”が流れを変えた。同点に追いつかれた直後の8回。アルプス席から新応援歌「西短ファイター」が流れ始めた。作曲家のジントシオ氏（45）が提供し「さあいこうぜ西短ファイター」「笑顔で勝ち抜けちかっぱ楽しもう」「全国制覇優勝旗八女（やめ）の地へ」などの歌詞が軽快なメロデ