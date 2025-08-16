◇第107回全国高校野球選手権大会第10日目・2回戦東洋大姫路8-4花巻東（2025年8月15日甲子園）2回戦4試合があり、降雨の影響で開始を1時間遅らせた第1試合は東洋大姫路（兵庫）が花巻東（岩手）を下し前回出場した2011年以来、14年ぶりの3回戦進出を決めた。右肘靱帯（じんたい）損傷で今春選抜を最後に登板がなかった阪下漣投手（3年）が9回のピンチで登板し1回無失点で締めた。西日本短大付（福岡）は昨夏から3季連続で