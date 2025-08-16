（写真：genzoh／PIXTA）【ランキングを全部見る】｢公務員の年収｣が低い自治体TOP500「『公務員の年収』が高い自治体ランキングTOP500」に続き、「『公務員の年収』が低い自治体ランキングTOP500」をお届けする。地方公務員の平均給与は、総務省が公表する「地方公務員給与実態調査」に基づき、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に、期末手当と勤勉手当（年間支給額）を加えて算出した。直近分は2024年4月1日時点のもので、前年