¿·³ã»Ô¤ÎÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ïº£¡¢»Ò¥Í¥³¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤³¤ì°Ê¾å¼ýÍÆ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤ÏÎ¤¿Æ¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¹âßÀÍ¥À¸Çµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û¡Ö¸½ºß¡¢¾ùÅÏ¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤Î¥Í¥³¤¬14É¤¡£¤³¤Á¤é¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ùÅÏ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤¬¥Í¥³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¿·³ã»ÔÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¥Í¥³¤ÏÎÅÍÜÃæ¤Î»Ò¥Í¥³¤â´Þ¤á¤Æ¸½ºß50É¤°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á27É¤¤Ï¥ß¥ë¥¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë