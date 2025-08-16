映画「キリコのタクト〜ＹＥＬＬ〜」のボードを前にする鈴木さん（左から２人目）、山口市長（同３人目）ら＝１５日、厚木市役所厚木市制７０周年を記念して製作中の映画「キリコのタクト〜ＹＥＬＬ（エール）〜」で主役を演じる鈴木京香さんとプロデューサーの神品信市さんらが、市内での撮影開始に合わせて１５日、山口貴裕市長を訪問した。鈴木さんは高校生役の若者との合唱、指揮などの練習を市内で行っており「生徒のみなさ