¥»¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ï£±£µÆü¡¢Å¨ÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£²°Ì¡¦µð¿Í¤òÁê¼ê¤Ë£µ¡½£¶¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£¥²¡¼¥àº¹¤Ï£±£±¤È½Ì¤ß¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö£²£¶¡×¤ÏÊÑÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ø¸þ¤±¡¢À±´ªÄêÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÌ£¤Î°­¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬»Ä¤ë·ù¤ÊÉé¤±Êý¤À¤Ã¤¿¡££´²ó¤ËÂç»³¤Î£·¹æ£²¥é¥ó¤È¡¢¶áËÜ¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç°ìµó£´¡½£°¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤Ê¤¬¤é¡¢·ÑÅêºö¤Ë¼ºÇÔ¡£ºÇÂç¤Î¸í»»¤Ï£µ¡½£³¤È£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø