モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。8月7日（木）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「市議の“差別反対”投稿に自粛要請決議」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。※写真はイメージです◆外国人差別に反対する市議の発信に市議