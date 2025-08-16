中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンＤで会見に臨み、今季限りでの現役引退を表明した。＊＊＊唯一無二の選手だった。いかつい風ぼうと醸し出すオーラに最初は圧倒されたが、裏表のない人間味あふれる姿に接するにつれ、いつの間にか魅了されていた。調子の上がらない時に話を聞きにいくと「冷やかしか？」と言いながらも偽りない心境を明かしてくれたり、保有する国内ＦＡ権を巡って去就に注目が集まった