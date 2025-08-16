◆イースタン・リーグ巨人１―４西武（１５日・Ｇタウン）左肘じん帯損傷で離脱していた巨人・岡本和真内野手（２９）が１６日の阪神戦（東京Ｄ）から１軍復帰することが１５日、決まった。阿部監督が阪神戦の試合後に「明日から１軍で出てもらいます」と明言した。同日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われ、全員が背番号「３」で臨む試合。５月６日の阪神戦（東京Ｄ）の一塁守備で負傷し、５月７日に登録抹消とな