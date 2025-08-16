◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）値千金の一撃を見舞った。打球が右翼席へ着弾すると、中山は右人さし指を立てて喜びを表現した。２点を追う７回無死一塁。代打で登場すると、カウント１―２から３番手・ハートウィグの内角低めスライダーを完璧に仕留めた。自身初の代打弾となる同点３号２ラン。お立ち台では「同点本塁打で僕が立っていいのかなって思いはあるんですけど、勝ててうれしい」と、は