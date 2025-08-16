北京市経済技術開発区（亦荘）で8日から5日間にわたり開催されていた2025世界ロボット大会が12日に閉幕した。大会組織委員会によると、今回の大会は、ロボット産業の発展促進、応用・普及といった面で大きな役割を果たし、ロボット及び関連商品の販売台数は1万9000台、売上高は2億元（約41億円）以上に達した。業界で応用するための的確なエンパワーメント、生活シーンへのスマートな組み込み、人型ロボットのなめらかな動き、エン