家族の記憶＜５＞作家の藤原てい・新田次郎夫妻と次男の藤原正彦さん・美子さん夫妻（上）史上最多の犠牲者を出した第２次世界大戦が終結して８０年がたった。戦争体験者が年を追うごとに減っていく中、最も身近な存在である家族は体験者の生きざまや思いをどのように受け止め、語り継ごうとしているのか。家族に刻まれた戦争の記憶をたどる。◇８０年前の８月、ソ連軍が日ソ中立条約を破って満州（現中国東北部）に侵攻した。