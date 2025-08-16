第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日の１５日、花巻東（岩手）は２回戦で東洋大姫路（兵庫）と対戦し、４―８で敗れた。大量リードを許す苦しい展開となったが、七回に１点、八回には赤間史弥選手の三塁打などで３点を返し、粘り強く追い上げた。最後まで諦めない選手たちにスタンドから惜しみない拍手が送られた。東洋大姫路８−４花巻東負けん気と正確性７点を追う七回二死二塁。９番・山崎力選手は「ここで打つのが