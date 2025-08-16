トランプ米政権による高関税政策の影響が限定的だったとはいえ、物価高で個人消費が冴（さ）えないのが、気がかりだ。企業が積極的な投資戦略を練るとともに、高い賃上げを続けていくことが重要になる。２０２５年４〜６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、前期比の年率換算で１・０％増だった。１〜３月期がマイナスからプラスへと改定され、プラス成長は５四半期連続となった。米政府は、４月に１０％の相互関税、