夏休みに合わせて、各地の図書館がユニークなイベントを開いている。お化けに扮（ふん）した職員が本を貸し出したり、「お泊まり」したぬいぐるみが絵本を薦めるなどして、子どもが本を手に取るきっかけを作っている。（新美舞）薄暗い夜の図書館内で小学生２、３人のグループが本を探している。お化けに扮した職員が不意に現れると、悲鳴を上げて逃げた。今月３日、山梨県甲州市の市立勝沼図書館で開かれた子ども向けイベン