第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日の１５日、２回戦４試合が行われ、１６強が出そろった。春夏連続出場校同士の一戦は、東洋大姫路（兵庫）が花巻東（岩手）に勝利した。東洋大姫路８―４花巻東東洋大姫路は一回、高田の適時打で先制。その後も小刻みに加点した。先発の木下が粘投し、九回無死二塁から登板した阪下が締めた。花巻東は八回の３連打などで追い上げるも、及ばなかった。昨秋は控えで冬に骨折、春はスタン