第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日の１５日、２回戦４試合が行われ、１６強が出そろった。西日本短大付（福岡）は聖隷クリストファー（静岡）との接戦を制した。西日本短大付２―１聖隷クリストファー西日本短大付は同点とされた直後の八回、佐藤の適時二塁打で勝ち越した。八回途中から救援した中野が最後を締めた。聖隷クリストファーは武智の適時打で追いついたが、粘りきれなかった。同点許した直後、勝負強さ発揮